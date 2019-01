Justin Stanovnik iz slovenske stvarnosti v večnost Radio Ognjišče

V Ljubljani je včeraj v 91. letu starosti umrl anglist in klasični filolog Justin Stanovnik. Bil je med ustanovitelji Nove Slovenske zaveze, dolgoletni urednik revije Zaveza in praktičen kristjan. Po besedah njegovih sopotnikov je bil globok mislec slovenske in evropske zgodovine ter kulture s posebnim pogledom na "krizo slovenstva po boljševiški revoluciji". V komentarjih tedna in razni...

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Justin Stanovnik

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Prešiček

Luka Dončić

Violeta Tomić

Borut Pahor