Opolnoči podražitev bencina in dizla Demokracija Regulirani pogonski gorivi, neosvinčeni 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo, se bosta na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest v torek podražili. Bencin se bo podražil za 1,3 centa na 1,207 evra za liter, dizel pa za 2,8 centa na 1,236 evra, kažejo podatki ministrstva za gospodarstvo.

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Cene naftnih derivatov Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Dejan Prešiček

Luka Dončić

Violeta Tomić

Borut Pahor