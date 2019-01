Bencin in dizel sta se podražila Reporter Regulirani pogonski gorivi, neosvinčeni 95-oktanski bencin in dizelsko gorivo, sta se na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest podražili. Bencin se je podražil za 1,3 centa na 1,207 evra za liter, dizel pa za 2,8 centa na 1,236 evra.

