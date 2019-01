Facebook v smeri povezovanja Instagrama, Messengerja in Whatsappa Primorske novice Ameriška družba Facebook išče možnosti za tehnološko povezavo aplikacij Instagram, Messenger in Whatsapp na način, da bo možna izmenjava šifriranih vsebin med njimi ne glede na to, katero od aplikacij uporabnik uporablja.

