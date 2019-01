Facebook za povezovanje Instagrama, Messengerja in WhatsAppa RTV Slovenija Facebook išče možnosti za tehnološko povezavo aplikacij Instagram, Messenger in WhatsApp, tako da bo mogoča izmenjava šifriranih vsebin med njimi, ne glede na to, katero od aplikacij uporabnik uporablja.

