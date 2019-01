Podjetniški inkubator Bela krajina vabi na predavanje »Karbonoir - Pod do uspeha s prodajo naravnih kozmetičnih izdelkov", ki bo v torek, 29. 1. 2019, ob 18. uri, v predavalnici enote Stratus (Ul. heroja Stariha 19, Črnomelj).



David Udovič, lastnik in direktor startup podjetja Karbonoir d.o.o., bo predstavil pot do prepoznavne blagovne znamke Karbonoir, ki zajema kozmetične izdelke s sestavino ...