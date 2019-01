Vse nagrade za spodbujanje enakosti med spoloma prejeli moški Dnevnik V Združenih arabskih emiratih so konec tedna podelili priznanja za spodbujanje enakosti med spoloma na delovnih mestih. Na twitterju so se jim hitro pričeli posmehovati, saj so bili prav vsi nagrajenci in podeljevalec nagrad – moški.

