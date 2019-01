Podelili nagrade za uravnoteženo zastopanost obeh spolov - moškim 24ur.com Nagrade za uravnoteženo zastopanost obeh spolov gredo v roke – moškim. In ne, ne gre za šalo. V Združenih arabskih emiratih so namreč podelili nagrade Gender Balance Index in prav vsi nagrajenci so bili moškega spola.

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Miro Cerar

Luka Dončić

Dejan Prešiček

Ljudmila Novak