Za naslov azijskega prvaka Katar in Japonska Sportal Za lovoriko na azijskem nogometnem prvenstvu, ki poteka v ZAE, se bosta 1. februarja v finalu udarila Katar in Japonska. Katarci, krvniki Katančevega Iraka v osmini finala, so v polfinalu s 4:0 izločili gostitelja Združene arabske emirate. Japonci so v finale napredovali po polfinalni zmagi (3:0) nad Iranom.

Sorodno











Oglasi