Na FIŠ so mladi upi znova tekmovali iz znanja računalništva in spletnih tehnologij Lokalno.si V četrtek, 24. januarja 2019, je na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu potekalo tradicionalno, 4. tekmovanje v znanju računalništva in spletnih tehnologij za srednješolce. preberite več »

Sorodno

Oglasi