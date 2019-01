Lahko zaradi brexita na evropskih tleh spet izbruhne oborožen konflikt? SiOL.net V luči razprav o izstopu Združenega kraljestva iz EU se kot ključno dilemo izpostavlja prihodnji status Severne Irske. Varovalka v dogovoru med Londonom in Brusljem, ki jo zavračajo britanski poslanci, namreč dopušča možnost, da bi na Severnem Irskem lahko vzpostavili enotno carinsko območje EU in Velike Britanije. Temu nasprotujejo v Londonu in Belfastu, kjer poudarjajo, da bi takšen režim kršil ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Evropska unija

Irska

Velika Britanija

YouTube Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Primož Peterka

Miro Cerar

Dejan Prešiček