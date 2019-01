Britanski parlament za vnovična pogajanja o brexitu, EU to možnost še vedno zavrača Reporter Britanski parlament je podprl nezavezujoči amandma, s katerim zahteva zamenjavo irskega varovala z "alternativnimi predlogi". Britansko premierko Thereso May poziva k vnovičnim pogajanjem v Bruslju in izločitev spornega varovala iz dogovora o brexitu. EU

Sorodno



















Oglasi