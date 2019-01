Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na svoji 31. seji odločal o imenovanju selektorjev mlajših in mlade reprezentance. Na položajih selektorjev reprezentanc do 16, do 17 in do 21 let bodo priložnost dobili nekdanji slovenski reprezentanti, in sicer Anton Žlogar, Aleksander Radosavljević in Primož Gliha, so sporočili z NZS.



