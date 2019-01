Gliha, Radosavljević in Žlogar selektorji mlajših selekcij Dnevnik Izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije (NZS) je na svoji 31. seji odločal o imenovanju selektorjev mlajših in mlade reprezentance. Na položajih selektorjev reprezentanc do 16, do 17 in do 21 let bodo priložnost dobili nekdanji slovenski...

