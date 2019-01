Najbolj sta prepričala Ilka štuhec in Ivan Trajković Sportal Nagradi za mariborska športnika leta 2018 sta tako kot lani tudi na današnji prireditvi pripadli alpski smučarki Ilki Štuhec in taekwondoistu Ivanu Trajkoviću. Štuhčeva je bila najboljša že peto leto zaporedoma, sicer pa sta uspeh med klubi ponovila tudi ženska ekipa odbojkaric Nove KBM Branika in nogometaši Maribora.

