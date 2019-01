Ilka Štuhec, kot je še nismo videli #foto Sportal Člani strokovnega sveta Športne zveze Maribor in športni novinarji mariborskih medijev so za športnico in športnika Maribora izbrali alpsko smučarko Ilko Štuhec (že petič zapored) in taekwondista Ivana Trajkovića, ki je bil izbran drugič zapored. Nagrado za najboljšega športnika v Mariboru podeljujejo od leta 1973.

