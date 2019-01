Nocoj se morda v šmarješki občini razreši »volilna saga« z nedavnih lokalnih in županskih volitev. V Šmarjeti bo namreč ob 18. uri potekala ustanovna seja občinskega sveta in v šmarješki občini bodo tako kot zadnji v državi po jesenskih lokalnih in županskih volitvah potrjevali nov občinski svet in novoizvoljenega župana Marjana Hribarja. preberite več » ...