Tudi Šmarješke Toplice končno dobile župana: to je Marjan Hribar 24ur.com V Šmarjeških Toplicah so kot zadnji v državi po jesenskih lokalnih volitvah dobili župana, to je Marjan Hribar. Za župana ga je potrdil novoizvoljeni 11-članski občinski svet. Medtem ko je Hribar napovedal, da bo že danes prevzel delo župana, bo poražena stara županja Bernardka Krnc vložila pritožbo upravnemu sodišču.

