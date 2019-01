Državni zbor odredil ustanovitev preiskovalne komisije za slabo banko Primorske novice Državni zbor je danes odredil ustanovitev parlamentarne komisije, ki bo preiskovala delovanje Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Predlog za to je podala NSi, podprle pa so ga vse parlamentarne stranke. Po mnenju vseh je treba preiskati domnevno sporen prenos slabih terjatev z bank na DUTB ter domnevno sporno ravnanje, delovanje in poslovanje tako imenovane slabe banke.

