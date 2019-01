V razpravi DZ o referendumu o migracijah nasprotujoča si stališča opozicije in koalicije Dnevnik Državni zbor danes na redni seji razpravlja o predlogu za razpis referenduma o migracijah, ki sta ga vložili opozicijski SDS in SNS. V opoziciji so v razpravi izpostavljali predvsem, da je treba odločitev o upravljanju migracij prepustiti ljudstvu....

Sorodno







Oglasi