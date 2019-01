Zalotili so jo: "Ko ugotoviš, da so te ravnokar slikali in da niso bili paparaci" Lokalno.si Svoj prekršek je delila z vsemi sledilci ... Slovenska igralka in komedijantka Lucija Ćirović je še enkrat dokazala, da se zna pošaliti tudi na svoj račun. Na družbenem omrežju Instagram je namreč delila fotografijo, ki je nastala v trenutku, ko jo je zaradi prehitre vožnje ujel radar. preberite več » ...

Sorodno



Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Boris Kobal

Ilka Štuhec

Marjan Šarec

Peter Prevc