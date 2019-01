Facebook plačeval uporabnikom, da so delili zasebne podatke Primorske novice Tehnološko podjetje Facebook je številnim uporabnikom, starim od 13 do 35 let, plačeval do 20 dolarjev mesečno, da je lahko sledilo aktivnosti njihovih mobilnih naprav in zbiralo zasebne podatke, kot je na primer vsebina sporočil. Potem ko je tehnološki portal Techcrunch razkril prakso, so iz podjetja sporočili, da bodo z njo prenehali.

