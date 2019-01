Facebook zlorabil zaupanje Appla in najstnikov ter v zameno za 20 dolarjev vohunil Slo-Tech Avtor [email protected] (Matej Huš) Facebook se je zapletel v nov škandal z osebnimi podatki, saj je TechCruch odkril, da je mladoletnim uporabnikom nezakonito predlagal namestitev vohunske aplikacije Facebook Research za telefone z iOS in Androidom ter jim za uporabo plačeval do 20 dolarjev na mesec. Apple je takoj po ugotovitvi, da je Facebook nezakonito uporabljal svoj status s certifikatom (Enterprise Developer Certificate), preklical Facebookove certifikate in onemogočil aplikacijo Facebook Research. Na Androidu za zdaj še ostaja.

Sorodno





Oglasi Omenjeni Apple

Facebook

Internet Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Luka Dončić

Marjan Šarec

Jernej Pikalo

Dejan Prešiček