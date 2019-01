Ameriška ledena doba: Milijoni Američanov zamrzujejo, toda po zadnjem Trumpovem tvitu jim je celo za topnews.si Ameriko je prizadel ledeni val, ki ne pomnijo že desetletja. Temperature so v debelem minusu (nekje tudi celo minus 50), šole in ceste so zaprte, celo državni uradniki svetujejo državljanom, naj ne govorijo veliko in naj ne dihajo globoko zaradi hladnega zraka. Tudi ameriški predsednik Donald Trump se je oglasil zaradi izrednih razmer, toda morda […]

