Grozen večer za Ronalda, a žal tudi za Iličića. Škandal Bosanca v Firencah? SiOL.net Atalanta, Fiorentina in Milan so prvi trije polfinalisti italijanskega nogometnega pokala. Atalanta, za katero je igral tudi Josip Iličić, a se že sredi prvega polčasa poškodoval, je šokirala Juventus Cristiana Ronalda in ga premagala s 3:0. Fiorentina je s 7:1 razbila Romo, v Firencah pa se je v središču pozornosti znašel napadalec gostov Edin Džeko. V četrtek se bo za mesto med najboljšimi štiri...

