Črn začetek leta na cestah Primorske novice Na policiji in agenciji za varnost prometa opozarjajo, da se je prometna varnost v začetku leta močno poslabšala. Januarja je na slovenskih cestah umrlo enajst ljudi. In to kljub nenehnim opozorilom, naj se udeleženci v prometu obnašajo strpno in odgovorno in naj spoštujejo prometne predpise. Na policiji napovedujejo poostren nadzor.

