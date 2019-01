Prometna varnost se je januarja poslabšala, umrlo že devet ljudi Reporter Varnost cestnega prometa se je z vidika najhujših posledic v januarju poslabšala. Do tega je prišlo kljub nenehnim opozorilom, da naj se udeleženci v prometu obnašajo strpno in odgovorno ter da naj spoštujejo cestnoprometne predpise, so opozorili na Javni

