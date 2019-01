Ne pomoč pri umiranju, krepiti je treba paliativno oskrbo Primorske novice Legalizacijo evtanazije slovensko zdravništvo označuje za občutljivo in ji ni naklonjeno. Pozornost in razpravo pa zbuja javno pismo upokojene učiteljice prav v zvezi s tem. V javnem odgovoru zdravniško društvo in zbornica osvetljujeta večplastnost problematike in izpostavljata, da je evtanazija kaznivo dejanje in da so možne tudi zlorabe.

