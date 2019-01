Krovni zdravniški organizaciji odločno proti evtanaziji Radio Ognjišče

Slovensko zdravniško društvo in Zdravniška zbornica Slovenije sta se odzvala na javna vprašanja o evtanaziji. Prepričana sta, da je razlog za odprtje teh vprašanj v nezadostnem poznavanju paliativnih metod zdravljenja, predvsem bolečine in depresije. Obe ustanovi se jasno opredeljujeta proti evtanaziji in opozarjata na zlorabe....

