Grosupeljski prostovoljni gasilci so skupaj s kolegi z Gasilske brigade Ljubljana včeraj ponoči posredovali na Cesti Toneta Kralja v Grosupljem, kjer sta trčili dve osebni vozili. Kot so zapisali, je pri tem eno odbilo na železniško progo, drugo pa na travnik ob cesti. Gasilci so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja in nudili pomoč reševalcem. preberite več » ...