Policisti so prijeli mlajša moška, ki sta v petek oropala trafiko v Postojni. Izkazalo se je, da gre za mladoletnika iz Krškega in Cerknice, ki sta pobegnila iz vzgojnega zavoda. Roparja sta prodajalki v trafiki zagrozila s pištolo, iz blagajne pa sta pobrala denar in nato pobegnila. Policisti so ju že istega dne zvečer zasledili v Ljubljani. Predali so ju osebju vzgojnega zavoda. Po končani preisk ...