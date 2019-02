Najstnika ušla iz zavoda in oropala trafiko Primorske novice Za petkov oborožen rop postojnske trafike so policisti po naših podatkih osumili mladoletnika, stara 17 in 15 let. Doma sta iz Krškega in Cerknice. Policisti so ju približno pet ur po ropu prijeli v Ljubljani in ju po končanih postopkih predali zaposlenim vzgojnega zavoda, iz katerega sta zbežala.

