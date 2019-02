Kemis: Požar, kot je bil maja 2017, se ne more več ponoviti SiOL.net Tak požar, kot se je zgodil 15. maja 2017, se v vrhniškem Kemisu ne more več ponoviti, je danes zatrdil direktor podjetja Boštjan Šimenc. Kemis je končal sanacijo po požaru in nadgradil požarni sistem, ob tem pa znova zagnal delovanje v skladu s starim okoljevarstvenim dovoljenjem. Občina Vrhnika in del prebivalcev Kemisu še naprej ne zaupajo.

