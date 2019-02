Tovarna Kemis: Novi sistem požarne varnosti bi preprečil požar Dnevnik Kemis je končal sanacijo objekta in znova posluje na celotnem območju podjetja. Med drugim so izboljšali požarno varnost. Vrhničani, ki se bodo prihodnji teden sestali z ministrom za okolje in prostor Juretom Lebnom, se sprašujejo, zakaj Kemis za...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Jure Leben

Kemis Najbolj brano Osebe dneva Ilka Štuhec

Luka Dončić

Jurij Tepeš

Anže Lanišek

Domen Prevc