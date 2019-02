Na tekmo zvezd s posebnim povabilo še Dirk Nowitzki in Dwyane Wade Sportal Slovenskega košarkarja na letošnji tekmi All Star lige NBA ne bo, bosta pa na njej zaigrala moštvena kolega slovenskih asov luke Dončića in Gorana Dragića, Dirk Nowitzki in Dwyane Wade.

