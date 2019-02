Luka Dončić vodil Dallas do zmage v Clevelandu in se vpisal v zgodovino Demokracija Luka Dončić je z izenačenim rekordom kariere, 35 točk, v severnoameriški košarkarski ligi NBA vodil Dallas Mavericks do zmage v gosteh nad Cleveland Cavaliers. Za slavje s 111:98 je dosegel še 11 skokov in šest podaj. Postal je šesti igralec po letu 2000, ki je več kot 1000 košev v ligi dosegel pred izpolnjenim dvajsetim letom.

