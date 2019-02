Čudežni Luka Dončić že tretjič zapored novinec meseca lige NBA! Nova24TV Mladi slovenski košarkar Luka Dončić, ki bo ta mesec dopolnil 20 let, je v severnoameriški ligi NBA še tretjič zapored prejel nagrado za novinca meseca v zahodni konferenci, so danes sporočili iz vodstva lige NBA. Dončić je bil že novinec meseca novembra in decembra, najboljši med “začetniki” je bil tudi januarja. Dončić je januarja v […]

