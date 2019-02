Dončić izenačil rekord in poskrbel za pomembno zmago Dallasa Sportal Luka Dončić je proti Cleveland Cavaliers odigral novo vrhunsko partijo. Kljub temu, da je bil zaradi zatečenega gležnja na zadnji tekmi proti Detroitu odsoten, je v Clevelandu zablestel v polnem sijaju. S 35 točkami je izenačil svoj strelski rekord, ki ga je postavil pred petimi dnevi proti Torontu, in oslabljeni Dallas popeljal do zmage nad Cavaliers s 111:98. Miami je brez Gorana Dragića izgubil proti Indiani (88:95).

