V živo: zaradi super bowla Dončićevi nekdanji soigralci že v akciji Sportal Liga NBA bo zaradi finala ameriškega nogometa v nedeljo okrnjena. Tri tekme so le na sporedu in še te vse zgodnje popoldanske po ameriškem času. New York Knicks, kjer igrajo nekdanji soigralci Luke Dončića, gostijo Memphis Grizzlies.

