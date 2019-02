Novi sežanski odborniki Primorske novice Sežanski svetniki so na zadnji seji napolnili devet stalnih občinskih delovnih teles. Opozicijski svetniki s članstvom niso bili zadovoljni, a glasovanje je vendarle potekalo brez težav in v skladu s predlogom komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

