Mirnopeški svetniki so na sinočnji prvi redni seji v tem mandatu potrjevali stalna in začasna delovna telesa občinskega sveta do leta 2022. Kot je povedal predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Damjan Zupančič so do roka, to je 21. decembra, svoje predloge posredovale vse stranke in liste, komisija pa na svoji seji 14. januarja pripravila predloge za imenovanje posamezni ...