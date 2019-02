Ajdovski svetniki razrešili 11 članov iz SDS in NSi 24ur.com Ajdovski občinski svetniki iz vrst koalicije, ki jo sestavljajo SD, Lista Burja, Desus, Levica in SMC, so glasovali za razrešitev 11 članov občinskih delovnih teles iz vrst SDS in NSi. "Razrešitev ni kazen za glasovanje proti proračunu, ampak samo prvi korak k reorganizaciji odborov in občinskega sveta," pojasnjuje župan Tadeja Beočanin.

