Po polarnem mrazu temperature zdaj krepko nad ničlo 24ur.com Polarni mraz in snežna neurja na srednjem zahodu ZDA so po zadnjih podatkih zahtevali najmanj 26 življenj. Hud mraz pa se je zdaj nenadoma umaknil in temperature se iz globokega minusa spreminjajo v plus. Po rekordnih minus 34 stopinjah zdaj v Chicagu napovedujejo vse do deset stopinj Celzija.

