Polarni mraz in snežna neurja so minuli teden na severu ZDA zahtevali najmanj 26 življenj. Hud mraz se je nenadoma umaknil in temperature se iz globokega minusa spreminjajo v plus. V Chicagu je bilo še v sredo minus 34 stopinj Celzija, danes pa napovedujejo plus štiri in v ponedeljek plus deset stopinj Celzija.