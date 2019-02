Takoj, ko so plače šle gor, so se odločili za podražitve Cekin.si Po dvigu plač v javnem sektorju so se nekateri odločili za konkretne podražitve.

Sorodno













Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Maruša Ferk

Meta Hrovat

Borut Pahor

Marjan Šarec

Luka Dončić