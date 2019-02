Podržaj o kritikah na njegov račun: Najlažje je s prstom kazati na drug Reporter V slovenskih zaporih odkrijejo veliko prepovedanih predmetov, od telefonov do nevarnih stvari. Med "šibkejšimi členi" sistema so lahko tudi nezadovoljni in posledično podkupljivi zaposleni. Kljub preobremenjenosti in slabim plačam pa "velika večina zaposl

Sorodno





















































Oglasi