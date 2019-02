Mrakova in Macarolova v Miamiju po šestih regatah osmi Primorske novice Evropski prvakinji Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem pokalu v jadranju, ki poteka v morju pred Miamijem, po šestih regatah razreda 470 s sedmega zdrsnili na osmo mesto (48 točk). V peti regati sta bili 22. in se jima ta dosežek kot najslabši črta iz skupne uvrstitve, v šesti pa sta bili 11.

Sorodno





Oglasi