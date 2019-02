Evropski prvakinji Tina Mrak in Veronika Macarol sta na svetovnem pokalu v jadranju, ki se je končal v morju pred Miamijem, osvojili šesto mesto v razredu 470. V zaključni regati najboljše deseterice za medalje sta bili osmi in sta skupaj osvojili 85 točk. Zmagali sta Nemki Frederike Loewe in Anna Markfort, četrti v zadnji regati (60).



