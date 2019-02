Zaradi snega in dežja težave na cestah v Italiji in Avstriji RTV Slovenija Zaradi snega in dežja poročajo o težavah iz severne in srednje Italije. Sneženje ovira promet na več avtocestah, zaradi nevarnosti plazov so zaprli nekaj cest. V Avstriji so začasno zaprli brennersko avtocesto, težave so tudi v železniškem prometu.

