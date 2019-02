Notranjska reka Reka poplavlja, Kolpa in Vipava se razlivata na izpostavljenih mestih Govori.se Dež, ki je v petek in soboto zajel večji del države, se bo čez noč še okrepil, zjutraj pa oslabel. Gladine rek so se zaradi za januar neobičajnega deževja ponekod močno dvignile. Naraščanje gladin rek na Agenciji RS za okolje (Arso) danes pričakujejo predvsem v južni polovici države. Meja sneženja se bo spuščala.

